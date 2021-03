L'Attacco dei Giganti: il cosplay di Eren Jager di jessblazecosplay è spiazzante

L'Attacco dei Giganti sta per giungere ad una conclusione. Celebriamo la fine di questo seguitissimo anime con un cosplay di Eren Jager eseguito da jessblazecosplay. Si tratta di un'interpretazione spiazzante, dato che la modella è riuscita a replicare il tormentato protagonista dell'ultima stagione in maniera piuttosto convincente.

L'anime Attack on Titan sta venendo trasmesso ogni martedì su Amazon Prime e VVVVID in quasi contemporanea con il Giappone. In queste ultime stagioni l'opera di Hajime Isayama si è letteralmente trasformata, diventando, se è possibile, più oscura e complessa. Il ritratto di questo cambiamento è Eren Jager, che si è progressivamente trasformato da un idealista sognatore in qualcosa di molto più difficile da inquadrare.

Jessblazecosplay ha ritratto questa versione di Eren, con il suo nuovo look e il suo atteggiamento strafottente. "Sono libero" recita il commento alla foto, nella quale si vede il protagonista coi classici segni sotto gli occhi, la camicia aperta sugli addominali e i grossi occhi verdi. Non serve molto alla modella per travestirsi come Eren, ma la la trasformazione sembra riuscita.

Nel caso in cui stiate cercando altri cosplay dedicati all'Attacco dei giganti, vi consigliamo lo spettacolare cosplay del gigante donna di harumika_nakasaki e la Mikasa di sakina_cos.