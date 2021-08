Pathfinder: Wrath of the Righteous su PS4 e Xbox One rimandato al 2022, arriva su Game Pass

Pathfinder: Wrath of the Righteous arriverà in ritardo su console, con una nuova data di uscita annunciata da Owlcat Games rimandata al 2022 e precisamente all'1 marzo 2022 per quanto riguarda le versioni PS4 e Xbox One, annunciate di recente, inoltre verrà rilasciato su Xbox Game Pass per quanto riguarda la console Microsoft.

L'uscita dell'RPG è comunque prevista per il 2 settembre 2021 su PC, come era stato annunciato in precedenza, ma le versioni console sono state dunque spostate dall'autunno a marzo 2022, ma la cosa particolarmente interessante emersa dall'evento ID@Xbox di ieri è il fatto che il gioco uscirà direttamente su Xbox Game Pass.

Sviluppato dagli stessi autori di Pathfinder: Kingmaker e incentrato sullo stesso celebre sistema di RPG, Pathfinder: Wrath of the Righteous mette in scena un epico viaggio all'interno di un reame invaso da demoni, che ci porta ad esplorare il bene e il male ed effettuare scelte determinanti per il destino del mondo.

Il cammino dei protagonisti porta a Worldwound, un luogo dove si è creata una sorta di fessura che collega con l'Abisso, dalla quale emergono vari terrori che, per oltre un secolo, hanno praticamente distrutto tutto in tale zona e minacciano ora l'esistenza anche del resto del mondo conosciuto.

Per risolvere la questione, il giocatore può prendere diverse decisioni che influiscono sull'andamento della storia e sull'evoluzione del mondo circostante, anche in base alla costruzione del personaggio che può essere un paladino senza macchia, un negromante in grado di sfruttare i non-morti o altro.

Riprendendo le tradizioni più classiche dei cRPG con visuale isometrica, Pathfinder: Wrath of the Righteous promette di essere una trasposizione videoludica piuttosto fedele del sistema di RPG Pathfinder. Ne vediamo anche un nuovo trailer riportato in questa pagina.