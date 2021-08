Dr Disrespect: lo streamer è al lavoro su un gioco con un nuovo team di sviluppo

Dr Disrespect, noto streamer, sembra essere pronto a lavorare su un gioco insieme a un proprio studio. Il sito dello streamer riporta infatti alcune proposte di lavoro. Grazie a queste sappiamo che il progetto è frutto di una collaborazione tra Dr Disrespect e BoomTV. L'obbiettivo è di creare uno "studio di sviluppo videoludico AA e AAA".

Sappiamo anche che il team vorrà collaborare con "una lista di mega influencer" per creare giochi internamente o per "collaborare con sviluppatori indie già esistenti". Per come viene presentato il tutto, sembrerebbe che sia un progetto nelle primissime fasi, quindi potrebbero volerci anni prima della pubblicazione di un gioco.

A tutto questo aggiungiamo alcune informazioni condivise da Dr Disrespect stesso. In passato lo streamer aveva parlato del proprio interesse nella creazione di un battle royale, ma il 9 agosto, in uno stream su YouTube, ha rivelato alcune concept art. Potete vederle al minuto 44:20 del video qui sotto. Le concept art si concentrano su potenziali mappe: considerando che Dr Disrespect ha lavorato come level designer su Call of Duty Advanced Warfare, non è strano che si stia focalizzando proprio su queste.

Inoltre, Dr Disrespect è noto per essere un esperto di battle royale, incluso PUBG (che ricordiamo ha recentemente cambiato nome), Fortnite e Call of Duty: Warzone (per citare solo i più famosi). Anche la collaborazione con altri influencer famosi potrebbe essere una buona idea, anche se probabilmente più da un punto di vista promozionale che da un punto di vista di sviluppo: conoscere i videogiochi non significa affatto saperli anche creare, dopotutto.