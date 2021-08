GTA Vice City: la mod con remaster totale su RAGE Engine sembra un gioco nuovo

GTA Vice City continua ad essere oggetto di varie sperimentazioni da parte di sviluppatori non ufficiali, come dimostra questo impressionante remaster totale effettuato sul nuovo RAGE Engine da parte di RevTeam, ora completo anche se ovviamente non supportato da Rockstar Games.

Intitolato Grand Theft Auto: Vice City 2, il progetto è in verità una mod di conversione totale su GTA 4 che di fatto ricostruisce Vice City all'interno del motore grafico del quarto capitolo, ovvero il RAGE Engine, restituendo dunque l'effetto di un remaster dell'originale.

GTA Vice City 2 sembra un remake totale

I contenuti del gioco sono quelli di Vice City in termini di missioni, armi, personaggi, nemici e situazioni, ma il tutto è ricostruito all'interno del motore grafico di GTA IV, dunque si tratta di un lavoro veramente mastodontico da parte di RevTeam.

Nonostante sia una mod, sembra una sorta di remake dell'originale GTA Vice City

Nonostante parta da una mod, il progetto ha richiesto la costruzione da zero di numerosi asset sfruttando il RAGE Engine, in modo da ricreare l'ambientazione di GTA Vice City che è profondamente diversa da quella del quarto capitolo della serie, essendo praticamente la Miami degli anni 70 invece della New York contemporanea.

GTA Vice City 2 potrebbe essere eliminato da Rockstar Games, non essendo un progetto ufficiale

Il progetto dovrebbe essere completo a questo punto, anche se al momento c'è solo una demo a disposizione, ulteriormente aggiornata, disponibile sul ModDB.com anche se ovviamente il suo utilizzo comporta comunque dei rischi. Inoltre, Rockstar Games si è dimostrata anche in passato piuttosto inflessibile su rielaborazioni di questo tipo, dunque è probabile che anche questa venga presto eliminata dalla circolazione.

In ogni caso, potete vedere qualcosa al riguardo nel teaser trailer e nelle immagini riportate in questa pagina.