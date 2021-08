The Legend of Zelda: Skyward Sword HD: update 1.01 disponibile, ecco le novità

Nintendo ha pubblicato l'update 1.01 per The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, il più recente capitolo dedicato alle avventure di Link pubblicato su Nintendo Switch. L'aggiornamento si occupa di correzione solo quale problema minore: si tratta quindi di una patch che non introduce novità di gioco o cambiamenti enormi.

Precisamente, l'update 1.01 di The Legend of Zelda: Skyward Sword HD afferma che sono stati "corretti diversi problemi per migliorare l'esperienza di gioco". Non vengono dati altri dettagli, quindi non sappiamo esattamente quali parti del gioco sono state migliorate. Purtroppo, dovrete giocare il gioco e scoprire in prima persona se è stato corretto qualcosa che vi stava creando problemi.

Recentemente, alcuni giocatori hanno segnalato che, potenzialmente, vi era un glitch che poteva bloccare in modo definitivo la partita di un giocatore di The Legend of Zelda: Skyward Sword HD. Speriamo che l'update 1.01 si sia occupato anche di questo dettaglio.

The Legend of Zelda Skyward Sword HD: ecco Link, il protagonista

Ricordiamo che The Legend of Zelda: Skyward Sword HD è disponibile esclusivamente su Nintendo Switch. Nella nostra recensione vi abbiamo spiegato che: " pur con limature qua e là, preserva pregi e difetti del titolo per Wii. L'alta definizione aiuta a proiettare il gioco nell'attualità, ma allo stesso tempo lede il filtro impressionista, caratteristica chiave dell'aspetto originario. Skyward Sword è un titolo che rifugge concettualmente l'open world e l'esplorazione: per certi versi risulta più simile a un metroidvania che a uno Zelda. E questo non è un difetto. È un limite, al contrario, il fatto che il giocatore non si trovi mai nel posto sbagliato al momento sbagliato: il mondo è fatto su misura per Link, e questo è troppo evidente. Il focus sugli enigmi, inoltre, è fin troppo marcato. Fatte queste premesse, il livello di dettaglio che propone è ancora strepitoso; il suo level design ha punte di genio cristallino. L'area desertica, ad ogni sua mutazione e attraversamento, è il trionfo di un certo modo di creare The Legend of Zelda: stratificata, brillante, stupefacente. È un'avventura molto lunga e coinvolgente, che racconta la genesi della Spada Suprema, la storia del primo Link e della prima Zelda. Si tratta di un gioco eccezionale, ma non di un eccezionale The Legend of Zelda."