Zelda Skyward Sword HD: glitch che blocca l'avanzamento segnalato dai giocatori

I giocatori di Nintendo Switch si stanno divertendo, in queste ultime settimane, con The Legend of Zelda Skyward Sword HD. Il gioco viene oggi (ri)scoperto da molti appassionati, ma alcuni non stanno vivendo un'esperienza perfetta. Come segnalato su Reddit, infatti, esiste un glitch in grado di bloccare l'avanzamento nel gioco in modo definitivo.

Come potete vedere nel video qui sotto, condiviso già da alcuni giorni, in una sezione di gioco obbligatoria, Link deve spostare una cassa all'interno di un percorso scavato nel terreno. Il problema è che a un certo punto la cassa potrebbe bloccarsi, impedendo così l'avanzamento all'interno di The Legend of Zelda Skyward Sword HD. Ecco il filmato.

Ovviamente, si tratta di un glitch che potrebbe non attivarsi: probabilmente la maggior parte dei giocatori saranno riusciti a superare tale sezione senza alcun problema. Come segnalato nei commenti di Reddit, però, non si tratta di una situazione unica. Non pare inoltre esserci una soluzione sicura: alcuni giocatori segnalano che spegnendo la console e rientrando in The Legend of Zelda Skyward Sword HD il glitch è scomparso, invece un altro segnala che nulla ha funzionato e di essere ancora bloccato.

Non è chiaro cosa attivi il glitch, se sia colpa di determinate azioni del giocatore o se sia completamente casuale. Non ci resta altro da fare se non attendere che Nintendo rilasci un aggiornamento per The Legend of Zelda Skyward Sword HD. Diteci, avete vissuto lo stesso problema?

