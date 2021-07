The Legend of Zelda The Wind Waker: video mostra un remake fan-made in Unreal Engine

La saga di The Legend of Zelda sta passando un ottimo momento, grazie alla pubblicazione della versione Switch di Skyward Sword HD. I giocatori sperano inoltre che Nintendo, come raccontano i rumor, voglia pubblicare anche altre remaster di capitoli amati della saga, come The Wind Waker. Nell'attesa, possiamo goderci questo bellissimo video di un remake fan-made di The Legend of Zelda The Wind Waker realizzato con Unreal Engine.

L'autore è Victor Maccari e, pur trattandosi di un piccolo frammento realizzato in modo amatoriale, ci mostra come potrebbe essere lo stile di The Legend of Zelda The Wind Waker su un motore grafico moderno. Maccari spiega anche di "Aver riutilizzato le animazioni e gli asset 3D di un corto realizzato mesi fa." Ha anche modellato nuovi asset come l'erba, le palme, le rocce e di aver gestito i movimenti della telecamera con la sua DSLR. Ha poi tracciato la ripresa usando Nuke e ha importato il tutto in Unreal Engine.

The Legend of Zelda: The Wind Waker HD per Wii U

Come detto, si tratta solo di un frammento e non è un vero e proprio gioco funzionante, ma ci permette di immaginare quale potrebbe essere il futuro della saga. Nintendo non punta molto sulla grafica realistica e su macchine da gioco tecnologicamente avanzate, ma con console future le cose potrebbero cambiare.

Diteci, vi piace questo filmato di The Legend of Zelda The Wind Waker? Rimanendo in tema, vi segnaliamo che Zelda Skyward Sword HD e Switch continuano a dominare in Giappone.