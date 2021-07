PS5: DualSense a tema McDonald svelato, è un'edizione esclusiva

Il DualSense, ovvero il controller di PS5, è bicromatico al pari della piattaforma da gioco di Sony. Per chi non apprezza la combinazione bianco-nero, vi sono però altre due versioni: una completamente nera e una rosso-nera. Ora, se ne aggiunge una quarta: McDonald. Sì, Sony e McDonald hanno collaborato per creare una versione esclusiva del controller di PlayStation 5. Purtroppo (?) si tratta di una modello che, almeno per il momento, è esclusivo dell'Australia.

Il DualSense McDonald, che potete vedere qui sotto, è stato infatti creato per celebrare il 50° anniversario di McDonald Australia. Inoltre, non è possibile acquistarlo, ma deve essere vinto seguendo una serie di stream. Per il momento, come detto, si tratta di una promozione limitata alla sola Australia, quindi noi italiani possiamo anche ignorare la cosa.

Impossibile, però, non ammirare il DualSense PS5 a tema McDonald. Certo, non si tratta del controller più bello della storia dei controller, ma considerando che è un'edizione esclusiva, ci aspettiamo che molti cercheranno di accaparrarselo, anche solo per rivenderlo online a cifre folli.

Diteci, voi cosa ne pensate? Se aveste modo di ottenerne uno, lo utilizzereste? Oppure la versione base rimane il vostro modello preferito? Rimanendo in tema PS5, vi segnaliamo che l'SSD WD_BLACK SN850 NVMe con dissipatore è compatibile con la console Sony.