PS5: l'SSD WD_BLACK SN850 NVMe con dissipatore è compatibile con la console Sony

Nella giornata di ieri Sony ha annunciato che chiunque abbia accesso alla versione beta del nuovo aggiornamento firmware di PS5 può ora utilizzare un SSD NVMe M.2 sulla console, per espandere la memoria di archiviazione ed eseguire giochi PlayStation 4 e PlayStation 5. Ora, Western Digital conferma che l'SSD WD_BLACK SN850 NVMe con dissipatore di calore è compatibile con la console.

Ecco la dichiarazione ufficiale di Western Digital: "In base ai requisiti pubblicati da Sony, possiamo confermare che il nostro SSD WD_BLACK SN850 NVMe con dissipatore di calore (500 GB-2 TB) soddisfa i requisiti dichiarati per espandere lo spazio di archiviazione della console su PlayStation 5 per coloro che hanno accesso al software PlayStation 5 Beta. Sono in corso i test di compatibilità".

PS5 supporta, con l'update beta, gli SSD NVMe M.2

Ieri, abbiamo avuto anche la conferma che gli SSD FireCuda 530 di SeaGate sono compatibili con PS5. Ci sono molteplici modelli a disposizione, con vari tagli di memoria e con dissipatore o senza dissipatore incorporato. Il prezzo arriva fino a 1.179€.

Se volete sapere tutto sugli SSD NVMe M.2, ecco la guida all'installazione di un SSD M.2 e i migliori modelli ora sul mercato. Sappiate però che un SSD M.2 non garantisce prestazioni pari a quelle dell'SSD interno. Infine, vi ricordiamo che le novità dell'update 2.0-04.00.00 beta vanno oltre il supporto agli SSD M.2.