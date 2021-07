Tales of Arise: il trailer italiano ci illustra le principali attività di gioco

Bandai Namco ha pubblicato un nuovo trailer italiano di Tales of Arise, il gioco di ruolo d'azione in arrivo su PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series S e Xbox Series X il prossimo settembre. Il filmato ci illustra le principali attività di gioco con le quali potremo divertirci.

Tramite brevi sequenze, il trailer italiano di Tales of Arise ci spiega che potremo "esplorare un mondo mozzafiato". Ovviamente ad accompagnarci nel viaggio ci saranno "personaggi straordinari". Parlando più precisamente delle vere e proprie attività di gioco, ci sarà ad esempio la pesca: nel video possiamo vedere che la protagonista femminile principale del gioco lancia la lenza in un incantevole stagno.

Tales of Arise

Potremo anche "raccogliere i frutti della terra": vediamo infatti una fattoria, con animali simili a maiali e campi coltivati a grano. Con le risorse che otterremo potremo "cucinare piatti prelibati", un classico dei giochi di ruolo giapponesi. Quando non combattiamo, potremo anche "stringere legami profondi" con i vari personaggi.

Il trailer italiano di Tales of Arise si chiude ricordandoci che il gioco sarà disponibile dal 10 settembre 2021 e che è possibile prenotare la propria copia. Diteci, cosa ne pensate fino a questo punto del gioco di Bandai Namco? Vi convince?

Ecco inoltre il trailer di Rinwell che ci presenta la maga del party di Tales of Arise.