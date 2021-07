Twelve Minutes e Psychonauts 2 sono i giochi più attesi di agosto 2021

Rimuovendo il gioco in questione in quanto "fuori concorso", possiamo comunque analizzare l'andamento delle votazioni in base agli altri risultati, tenendo comunque presente la grande preferenza espressa dai lettori per l'esclusiva console su PS5. Per il resto, anche agosto si presenta come un mese all'insegna dei titoli indie , veri e propri dominatori della scena in questa fase estiva del mercato videoludico, al di là di pochi titoli di più grosso calibro che, evidentemente, si sono presi una bella pausa per ricomparire poi verso settembre.

In ogni caso, ormai siamo fuori tempo massimo e le votazioni sono ben visibili da tutti, dunque proseguiamo con questa eccezione alla regola, considerando anche la tempistica con cui è arrivata la comunicazione del posticipo a settembre di Kena: Bridge of Spirits, che l'ha reso alquanto imprevedibile e praticamente impossibile da correggere in un contesto di questo genere. Se non altro, questo attesta l'aspettativa che circonda il gioco di Ember Labs, considerando che probabilmente andrà a vincere ben due sondaggi consecutivi, a questo punto.

Mettiamo subito in chiaro la particolare situazione in cui ci siamo venuti a trovare con l'elezione del gioco più atteso di agosto 2021 : uno dei due titoli vincitori dei sondaggi paralleli, ovvero Kena: Bridge of Spirits, arriverà solo a settembre , cosa che in teoria invaliderebbe il risultato del sondaggio rivolto ai lettori, ormai concluso.

L'altro è uno strategico in stile 4X che ricorda Civilization e si basa sull'evoluzione della civiltà umana all'interno di varie ere storiche. A chiudere il podio troviamo poi un outsider di notevole livello come No More Heroes 3 in arrivo su Nintendo Switch, che può essere considerata forse l'unica produzione standard tra i più votati a questa mandata, mentre al di sotto di questo le preferenze sono sparse in piccole quantità su un gran numero di altri giochi.

Il thriller interattivo in questione è emerso dopo una lotta senza quartiere fra tre giochi in particolare, con gli altri due che sono finiti a pari merito, staccati di un solo punto dal primo classificato. La seconda piazza è dunque condivisa tra due titoli di sicuro interesse per il prossimo mese: Psychonauts 2 e Humankind .

Il più atteso dai lettori

Psychonauts 2 si presenta come un'evoluzione sostanziale, in ogni comparto, dello storico capostipite

Eccoci alla questione problematica: il sondaggio è stato diffuso ieri ai lettori di Multiplayer.it già qualche giorno fa e si è chiuso, come da tradizione, nell'arco di 24 ore. Appena registrati i risultati in maniera definitiva, è arrivata la conferma da parte di Ember Lab che Kena: Bridge of Spirits è stato rimandato a settembre, di fatto invalidando il risultato, visto che il gioco in questione era proprio risultato il più atteso di agosto 2021. Non potendo considerarlo come tale, per rigor di logica, dobbiamo scalare al secondo posto per trovare il gioco più atteso effettivamente in arrivo ad agosto 2021 e si tratta allora di Psychonauts 2. L'atteso adventure in forma di platform 3D di Double Fine ha effettivamente raccolto una bella quantità di preferenze, ponendolo a distanza non enorme da Kena, considerando quanto quest'ultimo è stato posto all'attenzione del pubblico come produzione estiva di rilievo per PS5.

No More Heroes 3 sembra proprio essere una degna follia da aggiungere alla serie

Il primo capitolo delle avventure di Raz e compagni è diventato un vero e proprio cult, consegnato alla storia dei videogiochi come uno dei platform 3D dotati di maggiore carisma e sostanza narrativa e da Psychonauts 2 ci aspettiamo un'evoluzione a tutti i livelli, dunque è un gioco da tenere in grande considerazione.

I due titoli menzionati sono praticamente gli unici veramente attesi nel mese di agosto dai lettori del sito, come appare evidente dalla classica scelta "Nessuno" che conquista agilmente la terza posizione e dalle percentuali veramente basse che caratterizzano gli altri titoli presenti nell'elenco.

Tra questi, gli unici che emergono un po' dal fondo sono Ghost of Tsushima: Director's Cut, versione arricchita del titolo Sucker Punch in arrivo anche su PS5, l'interessante Twelve Minutes di Annapurna e poi No More Heroes 3.