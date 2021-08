Halo Infinite: mappe e armature appaiono in alcune immagini leak

Halo Infinite è uno dei giochi più chiacchierati del momento. Dopo le prove del multigiocatore, inoltre, continuano ad apparire nuovi leak. Ora, tramite alcune immagini, abbiamo modo di vedere alcune mappe e alcune armature dello sparatutto di 343 Industries e Microsoft Xbox.

Un utente Reddit ha condiviso, come potete vedere qui sotto, alcune immagini legate alle mappe multigiocatore di Halo Infinite. Due di queste mostrano location esterne, un'altra mostra una zona in versione notturna e, infine, l'ultima mostra una zona interna. Considerando che 343 Industries aveva già parlato di alcune mappe multigiocatore: sommando quelle note e quelle svelate dai leak, arriviamo a un totale minimo di nove mappe per lo sparatutto.

A questi leak si sommano quelli legati alle armature di Halo Infinite. @PeeingSpartan mostra nuove immagini dedicate alle opzioni di personalizzazione del gioco. Vari caschi sono molto classici, ma sono presenti anche versioni particolari, come una testa da pupazzo di neve. Potete vedere le immagini qui sotto.

Vi ricordiamo che Halo Infinite arriverà su PC, Xbox One e Xbox Series X|S questo autunno. Il gioco sarà pubblicato sin dal D1 su Game Pass (sia console che computer). La modalità multigiocatore sarà free to play. Rimanendo in tema di leak, vi ricordiamo che vi sono spoiler di trama nella beta tecnica inseriti per sbaglio dal team, attenti!