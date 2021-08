The Artful Escape, un nuovo trailer su storia e gameplay del gioco su Xbox Game Pass

The Artful Escape torna a mostrarsi con un nuovo trailer che illustra ancora una volta il suo strano e affascinante mondo artistico, spiegando meglio qualcosa sul cast di personaggi, sulla storia e il gameplay del nuovo titolo indie in arrivo su Xbox Game Pass.

Tornato a mostrarsi in occasione dell'evento ID@Xbox andato in scena ieri, The Artful Escape è un action adventure con elementi puzzle in 2D, caratterizzato dalla presenza costante della musica come elemento d'ispirazione e da una serie di ambientazioni assolutamente folli, che mette in scena la grande fuga del protagonista, Francis Vendetti, prima della sua prima esibizione live alla ricerca di sé stesso.

Il video è commentato da Johnny Galvatron, che è anche l'autore del gioco, e spiega più nel dettaglio vari elementi relativi ai personaggi, alla storia e al gameplay. Si tratta a tutti gli effetti di un viaggio di scoperta e formazione, che porta Francis, figlio d'arte da sempre oscurato dalla gigantesca ombra del padre musicista, a scoprire meglio la sua anima e trovare una propria strada nel mondo dell'arte e della musica.

The Artful Escape comprende anche dei doppiatori di livello assoluto, come Michael Johnston, Mark Strong, Jason Schwartzman e Lena Headey nel ruolo di una "gigantesca testa spaziale asimmetrica", a quanto pare con nome non definitivo. L'uscita del gioco è fissata per il 9 settembre 2021 su Xbox Series X|S, Xbox One e PC attraverso Xbox Game Pass, dopo un lungo percorso di sviluppo iniziato prima del 2017, anno in cui avvenne la prima presentazione. Potete trovare maggiori informazioni nella nostra recente anteprima su The Artful Escape.