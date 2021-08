Mech Armada, provato il curioso strategico indie che promette scontri tra kaiju e mech

Lo abbiamo provato per qualche ora nella sua build più recente, per tentare di capirlo.

Per carità, c'è poco di meglio dei kaiju se bisogna scegliere tra varie amenità da combattere e il magico mondo della meccanica offre da sempre spunti pressoché infiniti per le unità. Mech Armada parte quindi da fondamenta ricche di potenziale, ma sarà davvero in grado di costruirvi sopra un sistema sufficientemente brillante da risultare degno del genere d'appartenenza?

L'opera del minuto team indipendente Lioncode Games (praticamente portato avanti da un solo sviluppatore di nome Sergio Garces, con l'aiuto di una manciata di collaboratori esterni) però è caciarona più di nome che di fatto, perché questa formula perfettamente adatta alle botte da orbi e alla spettacolarità è in realtà inserita in uno strategico a turni .

Una trama piena di mostri

In Mech Armada le cose possono farsi caotiche

Non è il caso di aspettarsi una super produzione da questo titolo e la cosa deve essere subito cristallina. Anzi, a dire il vero è il gioco stesso a far capire di che pasta è fatto dopo pochissimo, dato che introduce la sua trama alla velocità della luce, e butta l'utente praticamente all'istante nel bel mezzo di una battaglia.

Le premesse sono molto semplici: i kaiju cattivi hanno invaso la terra portando l'umanità quasi all'estinzione; un brillante dottore scopre quindi come materializzare degli enormi automi da guerra sfruttando particelle di energia e decide di mandare al creatore l'orda di mostroni con un'armata infinita di robot giganti armati fino ai denti. Una scusa perfetta per mettere in campo un po' di sani scontri con avversari dotati di varie abilità, non c'è che dire.

Questa base si traduce, tuttavia, in una struttura più semplice del previsto: non c'è una campagna con tanto di storyline in Mech Armada, o almeno non sembra esserci (non abbiamo raggiunto l'eventuale conclusione durante la nostra prova): ci si ritrova ad avere a che fare con battaglie di difficoltà crescente, in un loop che riparte ogni volta che i kaiju sconfiggono le nostre truppe.

Una battaglia in inferiorità numerica

Siamo, in parole povere, davanti a un gioco che ripropone un modello vicino a quello del notevolissimo Into the Breach, con mappe piuttosto minute su cui muoversi e un elemento procedurale che fa trovare in campo avversari sempre diversi. I tiri di dado non sembrano però particolarmente elaborati e almeno durante gli scontri iniziali si incontrano nemici più o meno della stessa tipologia. La difficoltà delle battaglie varia in base a quanto ci si sviluppa rapidamente e a quante risorse si riescono a mantenere da uno scontro all'altro.

Già, perché i mech costruiti non si rigenerano ad ogni scontro, e nelle mappe è molto importante recuperare energia e risorse non solo per produrne sempre di nuovi, ma anche per continuare la ricerca a combattimento finito. Arrivate martoriati a una battaglia contro un miniboss, e dovrete ripartire dall'inizio, possibilmente con una strategia più furba a proteggervi.