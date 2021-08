Stalker 2 Heart of Chernobyl: versione fisica dello sparatutto annunciata

L'editore Koch Media e lo sviluppatore GSC Game World hanno annunciato che pubblicheranno la versione fisica di Stalker 2: Heart of Chernobyl. Il gioco sarà disponibile su PC e Xbox Series X|S dal 28 aprile 2022.

La storia di Stalker 2: Heart of Chernobyl ha luogo in una versione alternativa della Terra; il gioco è ambientato a Chernobyl e proporrà sparattutto in prima persona, horror e simulazione immersiva all'interno di un mondo aperto post-apocalittico.

Stephan Schmidt, Director of Global Partner Publishing presso Koch Media ha dichiarato: "Dopo la grandiosa presentazione all'E3, siamo più che entusiasti di preparare il terreno per l'ingresso nel mercato fisico globale di Stalker 2: Heart of Chernobyl. Abbiamo già lavorato su S.T.A.L.K.E.R. Clear Sky e non vediamo l'ora di collaborare nuovamente con GSC Game World su tutte le attività relative alla pubblicazione fisica per rilasciare con successo il prossimo capitolo del pluripremiato franchise di S.T.A.L.K.E.R."

Stalker 2 Heart of Chernobyl: una delle ambientazioni del gioco

Evgeniy Grygorovych, CEO di GSC Game World ha aggiunto: "Siamo lieti di collaborare con Koch Media per portare le edizioni fisiche di Stalker 2: Heart of Chernobyl ai giocatori di tutto il mondo. Confidiamo che il nostro gioco sia ora in mani capaci. Insieme, offriremo diverse edizioni del titolo ai giocatori in modo che tutti possano trovare quella adatta a loro."

Ecco infine i requisiti consigliati di Stalker 2: Heart of Chernobyl: sono piuttosto impegnativi.