Red Dead Online: la nuova modalità Chiamata alle armi è una delle novità del nuovo update

Red Dead Online, la modalità multigiocatore di Red Dead Redemption 2, introduce varie novità con il nuovo update del 10 agosto 2021. Una delle più interessanti è Chiamata alle armi, una modalità cooperativa. Vediamo tutti i dettagli.

In Chiamata alle armi, i giocatori devono proteggere diverse località da un massimo di 10 ondate di nemici. Le aree designate per la missione sono Blackwater, Fort Mercer, Valentine, Strawberry e il ranch MacFarlane. Per dare il via alle missioni, si deve cercare un nuovo telegramma da parte di "J" nella cassetta di sicurezza dell'accampamento. Chiamata alle armi potrà essere avviata in qualsiasi momento selezionando il telegramma nella Bisaccia. Le ricompense sono RDO$, Punti Esperienza e Oro tripli. Inoltre, entro 72 ore si riceverà un'offerta del 30% di sconto su un articolo per Ruolo Principiante o Promettente.

Red Dead Online

Red Dead Online propone inoltre Il contratto di Cornwall che consiste in una serie di Crimini che bersagliano il famoso magnate. Il giocatore dovrà infiltrarsi nella sua azienda, la Cornwall Kerosene & Tar nelle Heartlands, e procurarsi Titoli di Capitale a nome di Guido Martelli.

Inoltre, è arrivato il momento del debutto del Club del grilletto facile 2, il secondo di una serie di pass. Salendo di rango è possibile ottenere Lingotti d'oro, bonus speciali e articoli vari. Inoltre, acquistando tutte e quattro le parti del Club del grilletto facile si otterrà una ricompensa che permetterà di riscattare gratis il Pass di Halloween 2. Il pass sarà disponibile fino al 6 settembre 2021. I membri del primo pass che acquisteranno il secondo pass entro le prossime due settimane riceveranno 300 RDO$ e 2.000 PE del personaggio entro 72 ore.

A tutto questo si aggiunge l'abito "Il clelland" indossato da John Marston. L'abito è disponibile in Red Dead Online presso Madame Nazar, insieme alla Benda per occhi Rafferty. Inoltre, i giocatori di Red Dead Online che accederanno questa settimana riceveranno una Carta abilità gratuita e 10 unità di Olio per armi. Infine, passando a trovare i quattro fornitori di missioni di Blood Money - Sean Macguire, Joe, James Langton e Anthony Foreman - si otterranno 100 RDO$ (entro 72 ore).

Vi segnaliamo anche il recente il glitch dei cavalli di Red Dead Online.