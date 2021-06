STALKER 2: Heart of Chernobyl, i requisiti consigliati sono piuttosto impegnativi

GSC Game World ha ufficializzato i requisiti di sistema consigliati di Steam di STALKER 2: Heart of Chernobyl, lo spettacolare ritorno di questa serie su PC e Xbox Series X|S. Nonostante siano ancora preliminari, i requisiti consigliati sono apparentemente piuttosto impegnativi e non alla portata di tutti.

Le GPU minime per poter giocare a S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl sono le GTX 1060 6 GB e le Radeon RX 580 8 GB, accompagnate da un AMD Ryzen 5 1600X o un Intel Core i5-7600K. Per poter giocare con dei settaggi "consigliati", invece, bisogna possedere una Radeon RX 5700 XT 8 GB o una GeForce RTX 2070 Super 8 GB. Le CPU consigliate sono AMD Ryzen 7 3700X e Intel Core i7-9700K o superiori. Il tutto senza fare il minimo riferimento al raytracing, che a questo punto sarà relegato, presumibilmente, alle RTX 30.

Ovviamente sarà necessario un SSD, oltretutto piuttosto capiente, che dovrà avere almeno 150GB di spazio disponibile. Il trailer mostrato ieri mostrava un livello tecnico davvero eccellente che però, evidentemente, sarà piuttosto esoso in quanto a risorse hardware.