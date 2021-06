The Last Night: Tim Soret pubblica un aggiornamento sul gioco dopo aver visto Replaced

Dopo anni di silenzio, Tim Soret è tornato a mostrare The Last Night. Il motivo? Ha visto la presentazione di Replaced durante l'E3 2021 e lo ha trovato un titolo estremamente derivativo. Secondo lui lo stile grafico è stato semplicemente ricalcato dalla prima versione del suo gioco.

In realtà Soret non ha mostrato moltissimo di nuovo di The Last Night, a parte un'impressionante GIF che svela il sistema d'illuminazione della versione più recente del gioco, tutto rigorosamente in pixel art (trovate la GIF allegata al tweet sottostante).

Evidentemente deve essersi sentito pungolato a tal punto dalla somiglianza grafica di Replaced con The Last Night, da aver voluto chiarire che lui e il suo team da quello stile sono andati avanti, facendo ancora meglio.

Soret: "Sono davvero felice di vedere giochi ispirati nello stile visivo dal vecchio trailer di The Last Night. È come aver avuto un figlio, creativamente parlando.

Dico anche che è giusto riconoscere le fonti d'ispirazione, che è la prima cosa che feci nel making-of dell'E3 2017."