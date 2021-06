Intellivision Amico presentata con tutte le sue funzioni all'E3 2021

In occasione dell'E3 2021, Tommy Tallarico è tornato a presentare Intellivision Amico, la nuova console per tutta la famiglia che prende il nome dalla console degli anni '80 concorrente principale dell'Atari 2600.

Come prevedibile, il video ribadisce quelli che sono i punti di forza di Intellivision Amico, ossia il suo essere davvero per tutti, l'innovatività dei controller, la semplicità di accesso dei giochi e il prezzo degli stessi, più basso della media dei titoli che escono per le altre piattaforme.

Naturalmente non è un prodotto dedicato ai cosiddetti core gamer, nonostante il prezzo non sia proprio abbordabile. Nel filmato, che trovate in testa alla notizia, è possibile vedere in azione anche una selezione dei primi giochi che saranno disponibili al lancio di Intellivision Amico o in prossimità dello stesso. Come potete verificare, abbondano i rifacimenti dei titoli degli albori del medium videoludico, dai concept molto semplici e diretti. Ci sono anche degli esempi di uso creativo dei controller, come la possibilità di lanciare dei dadi usando il sensore di movimento. Alcune cose richiamano inevitabilmente a Nintendo Wii.