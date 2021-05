Intellivision Amico: ecco la line up di lancio e i primi accessori

Intellivision Entertainment ha svelato la line up di lancio e i primi accessori di Intellivision Amico, la nuova console per tutta la famiglia, pensata con un occhio particolare per gli amanti del retrogaming, in uscita questo autunno anche in Italia.

Ogni sistema di intrattenimento per famiglie "Intellivision Amico" verrà fornito con sei giochi preinstallati e due controller standard. Inoltre, è possibile utilizzare fino a sei smartphone come controller con un'app scaricabile gratuitamente. I giochi sportivi "Intellivision Skiing" e "Cornhole", il gioco di dadi "Farkle", il successo d'azione "Astrosmash", il divertimento subacqueo "Shark! Shark!" e un altro gioco di società, ancora segreto, riporterà la grande esperienza di gioco nel salotto di famiglia giusto in tempo per le feste natalizie quest'anno.

Oltre ai giochi preinstallati, se ne potranno acquistare subito 20 aggiuntivi nell'Amico Game Shop. Di questi, otto avranno anche un'edizione fisica, acquistabile nei negozi selezionati.

Evel Knievel

Lanciati in imprese impossibili! Sblocca diversi veicoli & outfit e affronta lo Snake Canyon con gli amici!

Biplanes

Prendi il volo e supera le molteplici modalità in questo divertente gioco di combattimento aereo !

Moon Patrol

Guida un agile rover spaziale attraverso le lande selvagge di un sistema solare del lontano futuro in questo classico arcade.

Missile Command

Proteggi le tue città in questa nuova frenetica versione di uno dei classici di tutti i tempi.

Rigid Force Redux Enhanced

Prendi la sedia del capitano e prepara i tuoi riflessi per questo frenetico bullet-dodging shoot-'em-up.

Finnigan Fox

Sperimenta un'avventura magica platform, ricca di puzzle e divertimento.

Dynablaster

Divertiti a preparare trappole subdole e imboscate intelligenti per i tuoi amici e la tua famiglia, o metti alla prova le tue abilità contro avversari IA.

Brain Duel

Metti alla prova - ed espandi - i limiti della tua materia grigia con questo set personalizzato di fitness cerebrale.

Nel corso dei prossimi mesi saranno inoltre forniti più dettagli sulle edizioni fisiche e su tutti gli altri aspetti del lancio di Intellivision Amico. Da notare che i testi sullo schermo di tutti i giochi e della console saranno disponibili in nove lingue diverse: inglese, francese, italiano, tedesco, spagnolo, polacco, francese, olandese, nonché spagnolo messicano e portoghese brasiliano.