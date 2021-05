Senua's Saga: Hellblade II: Ninja Theory ha pubblicato un video dedicato alle nuvole

Ninja Theory ha pubblicato un video dedicato all'implementazione delle nuvole di Senua's Saga: Hellblade II, uno dei suoi prossimi giochi. Più precisamente, ha mostrato il sistema creato per farle apparire e farle dissolvere nel modo più naturale possibile.

"Nuvoloso, vero? In Senua's Saga: Hellblade II abbiamo usato le flow map per far apparire le nuove e farle dissolvere in modo naturale." Recita il tweet, che riportiamo integralmente qui sotto, filmato compreso.

Da notare che il video è ancora work in progress, quindi l'implementazione del sistema non è definitiva. Nonostante ciò si tratta di un bel vedere e un traguardo tecnicamente interessante, che però non ci ha risparmiato i commenti dei soliti geni della rete che si sono messi a fare confronti con Red Dead Redemption 2 e addirittura con Horizon Forbidden West... il che ci fa ben capire da quale fazione di facinorosi arrivino.

Per il resto vi ricordiamo che Senua's Saga: Hellblade II è in sviluppo per PC e Xbox Series X e S, con data d'uscita ancora da destinarsi.