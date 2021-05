PS5: Sony investe in esclusive, PlayStation VR e adattamenti in film e serie TV

PS5 è ovviamente al centro dei programmi di Sony per i prossimi tre anni, in base a quanto emerso dal recente meeting della compagnia, cosa che risulta evidente dagli investimenti annunciati nella produzione di esclusive, nella tecnologia alla base di PlayStation VR e negli adattamenti di serie PS4 e PS5 in film e serie TV.

Partendo dalla prima questione, Shuhei Yoshida di Sony ha confermato gli investimenti aggressivi nei team first party che fanno parte dei PlayStation Studios, ma continuando anche a investire nei rapporti con i third party, probabilmente attraverso accordi di esclusiva: "Stiamo lavorando per portare contenuti alla community di giocatori, rafforzando le nostre relazioni con i team third party e gli sviluppatori, oltre a investire nello sviluppo sui nostri first party e arricchendoli con nuovi talenti".

PlayStation Studios e PS5 sono al centro degli investimenti di Sony nei prossimi tre anni

Da punto di vista tecnologico, grande attenzione sembra rivolta a PlayStation VR, ma questa è solo una componente delle soluzioni d'intrattenimento previste per PS5, considerata il "nuovo traguardo che abbiamo raggiunto nello spazio della tecnologia esperienziale" da Yoshida. In particolare, grande attenzione sarà rivolta alla realtà virtuale.

"Il nostro più recente traguardo nello spazio della tecnologia esperienziale è PlayStation 5. Abbiamo integrato diverse tecnologie nella console tra audio, grafica e feedback aptico attraverso il controller, tutte cose che consentono agli utenti di incrementare l'esperienza dei giochi con un senso di realtà e in maniera immersiva", ha affermato Yoshida.

"La prossima sfida in questo ambito è la realtà virtuale: sfruttando le conoscenze che abbiamo ottenuto con PS VR, abbiamo pianificato di incorporare la più recente tecnologia di sensori e rilevazione nel nostro visore di nuove generazione".

Infine, il CEO di Sony, Kenichiro Yoshida, ha parlato degli investimenti effettuati in PlayStation Productions, che porteranno diverse trasposizioni da videogiochi a film e serie TV: "Abbiamo anche costruito PlayStation Productions. Lavorando a stratto contatto con i team di produzione cinematografica e televisiva, sta portando avanti produzioni che trasformano le serie di videogiochi in film e show televisivi. L'Hit PlayStation Uncharted è attualmente in produzione come film e stiamo attuando altri progetti, incluse collaborazioni con Sony Pictures e Sony Music, per massimizzare il valore delle nostre proprietà intellettuali". A quanto pare, ci sono attualmente almeno 10 produzioni in corso tra film e serie TV basate su videogiochi PlayStation.

Tra le altre cose emerse dalla conferenza c'è la collaborazione con Sony AI per i videogiochi, le IP PlayStation su mobile e social e i forti investimenti sui servizi in abbonamento.