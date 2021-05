PS5: Sony AI arricchirà i giochi PlayStation con l'intelligenza artificiale

Sony ha annunciato, tra i vari programmi del piano triennale emerso dal recente Corporate Meeting, la volontà di applicare la tecnologia Sony AI ai videogiochi, collaborando con la divisione PlayStation per arricchire i giochi PS5 e PS4 di nuove funzionalità grazie all'intelligenza artificiale.

In una sezione del meeting gestita da Shuhei Yoshida, è stata annunciata la collaborazione tra Sony AI e PlayStation, con la divisione tecnologica che fornirà alcune soluzioni per quella videoludica, in grado di "arricchire e rendere più gratificante" l'utilizzo dei giochi PS5 e PS4, attraverso "Agenti IA di gioco".

I giochi PS5 potranno sfruttare nuove tecnologie di intelligenza artificiale con la collaborazione con Sony AI

Non è ancora chiaro come si traduca il tutto, ma è possibile che l'implementazione delle nuove soluzioni in termini di intelligenza artificiale elaborate da Sony AI vengano inserite proprio per incrementare questo aspetto nei giochi, trattandosi in effetti di un'applicazione naturale di tali tecnologie.

Si parla per esempio di miglioramenti al comportamento di nemici e di alleati all'interno dei giochi: "Sony AI, che è stata stabilita l'anno scorso, ha iniziato una collaborazione con PlayStation che renderà le esperienze di gioco ancora più ricche e più coinvolgenti", ha affermato Yoshida.

"Sfruttando il reinforcement learning, stiamo sviluppando Agenti IA che possano rappresentare avversari o partner nei giochi". Questo potrebbe portare a un comportamento più avanzato dei nemici nei giochi per PS5 e PS4, ma anche degli alleati per i giochi che prevedono la cooperazione tra diversi personaggi.