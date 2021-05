Esport: Iidea ha pubblicato il terzo rapporto sugli sport elettronici in Italia

Iidea ha pubblicato il terzo rapporto sugli esports in Italia. L'indagine, realizzata in collaborazione con Nielsen, ha messo un luce una buona crescita del bacino di utenza del bacino di utenza. L'associazione di categoria ha anche svelato importanti novità per la seconda edizione del Round One.

Secondo la ricerca, nel nostro paese 475 mila persone (dato in lieve crescita rispetto alla precedente edizione del Rapporto) seguono quotidianamente eventi esports (avid fan), e questo bacino di utenza si espande a circa 1.620.000 persone (+15%) se si considerano anche coloro che dichiarano di seguire un evento esports più volte a settimana (esports fan).

"I dati raccolti in questa nuova edizione del Rapporto annuale sugli esports in Italia raccontano di un progressivo consolidamento del fenomeno degli esports in Italia. L'andamento del fenomeno risulta in crescita nei maggiori mercati europei, i dati raccolti in Italia denotano però una sfumatura locale particolarmente positiva se li confrontiamo con quanto si registra nel mondo dello sport, oggi in un momento di decrescita", ha dichiarato Marco Saletta, Presidente di IIDEA. "In Italia oggi si riconosce sempre più il valore positivo degli esports, con un numero crescente di persone che riconoscono al gaming competitivo elementi positivi come la facilitazione dell'apprendimento della lingua inglese, lo sviluppo relazionale e delle capacità di problem solving, la promozione di uno spirito di sana competizione, oltre all'inclusività".

Nel 2020, Fortnite ha confermato la sua posizione in vetta alla classifica dei giochi più trasmessi in diretta, sia su Twitch (15%) che su YouTube (28%). Inoltre, analizzando lo scenario dei 10.000 streamer considerati, si può evidenziare una maggior eterogeneità di titoli trasmessi su Twitch rispetto a YouTube.

Infatti, i primi tre giochi su Twitch ricoprono il 33% dello share totale mentre i primi tre giochi su YouTube ricoprono il 45%. Per quanto riguarda i titoli più giocati all'interno delle competizioni, invece, il trend e conferma la prevalenza di League of Legends che è protagonista dei primi 7 tornei sui 10 più seguiti. I restanti sono invece coperti da Tom Clancy's Rainbow Six Siege.

A questo indirizzo potrete trovare il rapporto completo.