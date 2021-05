Animal Crossing: New Horizons: video del diorama di LEGO creato da OrangeTeam Lug

Alcuni fan hanno creato un divertente diorama di LEGO dedicato ad Animal Crossing: New Horizons, il blockbuster disponibile per Nintendo Switch. Grazie ai celebri mattoncini danesi, OrangeTeam Lug, una delle community di fan più attive del panorama italiano riconosciuta ufficialmente da LEGO, ha realizzato una perfetta isola di Animal Crossing, ma hanno anche replicato alcuni del personaggi più famosi, come il cane musicista K.K. Slider e il gabbiano marinaio Gulliver. Ecco il video e alcune immagini di questa opera.

Per creare tutto quello che vedete ci sono voluti più di 6mila mattoncini.

Chissà che non sia l'incipit di una nuova collaborazione tra Nintendo e LEGO, dopo il successo di LEGO Super Mario.

Quella realizzata da OrangeTeam Lug è un'isola reale, tangibile, composta da 6 mila mattoncini, che ritrae gli animali antropomorfi K.K. Slider e Gulliver, insieme a tutti gli elementi che gli appassionati di tutto il mondo hanno imparato ad apprezzare e sfruttare a dovere: dal Banco da lavoro, agli alberi (da frutto e non), fino a un immancabile falò con delle panchine pronte ad accogliere gli Abitanti dell'Isola. Oltre ai personaggi già realizzati, infatti, altri iconici animali come il procione Tom Nook sbarcheranno presto nell'isola del diorama.

Inoltre, sui canali ufficiali di OrangeTeamLug arriveranno presto delle pratiche guide alla costruzione, che consentiranno ai fan LEGO e Nintendo di riprodurre fedelmente i personaggi di Animal Crossing: New Horizons.

Cosa ve ne pare?