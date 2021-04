LEGO Luigi su Amazon: rivelato per sbaglio il nuovo set di LEGO Super Mario

LEGO Luigi è comparso per errore su Amazon, rivelandosi in anticipo sui tempi: si tratta del nuovo set della linea LEGO Super Mario con protagonista appunto Luigi.

Dopo le varie espansioni arrivate a gennaio, LEGO Super Mario continua dunque ad arricchirsi di nuovi prodotti, e quello dedicato a Luigi appare senz'altro molto interessante.

Le prime immagini del set evidenziano infatti la presenza nella confezione di tre personaggi di supporto e di un "percorso" caratterizzato da almeno un paio di catapulte e dispositivi interattivi.

Lo stesso Luigi dovrebbe emettere musica e suoni per dare vita a simpatici minigame legati a questa inedita esperienza a base di mattoncini di plastica, che tanto successo ha già riscosso all'esordio.

In attesa di un annuncio ufficiale, per saperne di più sulle caratteristiche di questi prodotti date un'occhiata al nostro video qui in calce.