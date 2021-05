Sony vuole portare le IP PlayStation su mobile e i social, per il CEO Kenichiro Yoshida

Durante il recente Corporate Stretegy Meeting, il CEO di Sony Kenichiro Yoshida ha parlato a lungo di quelle che sono le strategie che la compagnia ha intenzione di attuare per il brand PlayStation. Lo scopo di Sony è quello di rendere PlayStation ancora più social e portare le sue IP su mobile, in modo da sfruttare ampliare ulteriormente "il più grosso risultato mai ottenuto nel segmento DTC (Direct-to-Consumer)": il PlayStation Network.

"Il più grande risultato che abbiamo ottenuto nei servizi rivolti direttamente ai consumatori (DTC) è il PlayStation Network, che sta continuando a crescere organicamente senza investimenti esterni," ha detto Yoshida. Il CEO ha sottolineato come la rete e gli abbonamenti PS Plus stiano continuamento aumentando sin dal lancio di PS4. E l'arrivo di PlayStation 5 ha ulteriormente accelerato le cose.

Per continuare ad espandere la comunità PlayStation, Sony vuole espandersi sul mercato mobile e nello spazio social, entrambi "indispensabili per lo sviluppo della comunità PlayStation."

"Oltre a ciò che facciamo già per gli anime e ai giochi, ciò che facciamo negli spazi mobile e sociali sarà cruciale per espandere il mondo di persone a cui forniamo servizi. Credo che questo sia indispensabile per lo sviluppo della comunità PlayStation."

"Per prima cosa, parlerò del mobile," ha detto Yoshida. "Stiamo già distribuendo le nostre IP legate agli anime sotto forma di giochi mobili. Fate/Grand Order (FGO) è un ottimo esempio di quello che vogliamo fare. FGO è diventato un successo in Cina grazie alla nostra collaborazione con Bilibili. Continueremo a pubblicare sempre più giochi per cellulari basati sulle nostre IP anime in tutto il mondo. E ci concentreremo ulteriormente sulla distribuzione della proprietà intellettuale provenienti da PlayStation anche su dispositivi mobili."

Inoltre la console dovrà diventare più social: "Una delle prossime grandi sfide per Sony è rendere PlayStation più social. I nostri sforzi nei servizi, nel mobile e nelle arene sociali sono cruciali per espandere il mondo di Sony e questo vale soprattutto per PlayStation."