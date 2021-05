PS5: bagarini le rivendono sul sito di un rivenditore ufficiale a prezzi folli

Alcuni bagarini, sempre più sfacciati, stanno rivendendo le PS5 che hanno acquistato direttamente sul sito della catena Walmart, che nel frattempo continua a lamentare la carenza di scorte di nuove unità ufficiali.

Il problema è che le console vengono rivendute a prezzi anche doppi rispetto a quelli fissati da Sony, creando un cortocircuito non da poco. Sostanzialmente Walmart sta guadagnando dal bagarinaggio, seppur indirettamente, permettendo la vendita a prezzi maggiorati di un prodotto di cui è rivenditore autorizzato. Inoltre il fatto che consenta ai bagarini di operare nel suo negozio virtuale, è una specie di avallo nei loro confronti, consapevole o inconsapevole che sia.

Pensate che alcune PS5 vengono vendute a 1.299 dollari, quasi tre volte il costo della versione con disco e più di tre volte quello della versione solo digitale.

Una PS5 venduta a un prezzo folle

In realtà pare che alcuni bagarini stiano usando dei trucchi per poter sfruttare il sito di Walmart, come ad esempio quello di mettere degli 0 invece che delle o nella parola "Console", così da non essere facilmente individuabili. Del resto basterebbe davvero poco a un tecnico della catena per individuare comunque le PS5 oggetto di bagarinaggio e fermarne la vendita.

Anche molti clienti di Walmart si stanno lamentando della situazione, che non trovano corretta nei loro confronti. Speriamo che qualcuno intervenga presto, fermo restando che è davvero difficile contrastare il fenomeno del bagarinaggio, viste le dimensioni che ha raggiunto.