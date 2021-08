InXile: il nuovo gioco non annunciato potrebbe essere un action RPG open world

InXile sta attualmente lavorando a più di un progetto, ma quello che incuriosisce principalmente è il nuovo gioco next gen non ancora annunciato, che verosimilmente sarà esclusiva Xbox Series X|S e PC e dovrebbe arrivare dal 2022 in poi, su cui sono emersi alcuni vaghi dettagli come il fatto che potrebbe essere un action RPG open world.

Si è parlato in precedenza di un possibile FPS RPG, ma sono stati molti gli accenni a questo nuovo gioco, sui cui progressi a quanto pare Brian Fargo si è detto decisamente contento e che sembra rappresentare un passo importante per il futuro del team, ora parte integrante di Xbox Game Studios.

Tra le varie voci di corridoio si è parlato anche di un GdR in prima persona, un RPG steampunk potenziale erede di Arcanum e altro, ma fra tutte le voci l'elemento in comune resta sempre uno: sarà un gioco di ruolo in qualche modo, cosa decisamente ovvia considerando il curriculum di InXile.

In questo caso, a partire da un annuncio di lavoro per un Systems Engineer, si parla di un action RPG, dunque evidentemente qualcosa di più dinamico rispetto ai titoli recenti del team. Nel testo dell'annuncio di lavoro, tra le caratteristiche richieste al candidato, si parla della capacità di gestire la tecnologia open world, altra caratteristica che potrebbe essere ascritta al nuovo gioco, e esperienza maturata nello sviluppo di giochi action RPG in prima o terza persona.

Anche l'inserimento della terza persona potrebbe avere un certo significato, considerando che finora si è parlato soprattutto della prima persona per il nuovo progetto, e la cosa potrebbe portare a differenziarlo maggiormente da Avowed di Obsidian, che è invece in soggettiva.

Ovviamente, prendere le informazioni da un annuncio di lavoro implica che si tratti più che altro di supposizioni, ma c'è quantomeno un collegamento con quello che InXile cerca per il suo nuovo progetto. Per il resto, alla Gamescom 2021 è emerso un po' a sorpresa l'annuncio di Wasteland 3: Cult of the Holy Detonation, nuova espansione per l'RPG strategico ad ambientazione post-apocalittica, che prosegue il suo lungo cammino.