Wasteland 3: Cult of the Holy Detonation, trailer e uscita per l'espansione

Wasteland 3: Cult of the Holy Detonation è la nuova espansione per il titolo di inXile Entertainment, annunciata alla Gamescom 2021 con un trailer e la data di uscita ufficiale, fissata al 5 ottobre.

Dopo La Battaglia di Steeltown, Wasteland 3 continua dunque a ricevere un corposo supporto da parte del team di sviluppo, che non ha mai smesso di produrre DLC e contenuti per il gioco.

Cult of the Holy Detonation espande l'esperienza di Wasteland 3 introducendo la Cheyenne Mountain, un luogo pieno di nuovi personaggi, nemici e sfide a affrontare, ma anche potenti armi e armature da utilizzare.

La vostra squadra di Ranger verrà messa alla prova come mai prima, all'interno di battaglie a base di obiettivi in cui dovremo prendere decisioni stratetiche rapide ed efficaci per puntare alla vittoria.