Wasteland 3: La Battaglia di Steeltown, il trailer di lancio per la nuova espansione

Wasteland 3: La Battaglia di Steeltown è disponibile e si tratta di una nuova espansione davvero molto interessante per l'ottimo RPG post-apocalittico di inXile, che si mostra un po' in questo trailer di lancio in grado di introdurre le atmosfere e la storia di questo DLC.

Wasteland 3: La Battaglia di Steeltown mette in scena gli eventi all'interno della gigantesca fabbrica di Steeltown, ovvero il cuore pulsante di Colorado, che porta avanti l'economia e la struttura della zona attraverso il suo rigido sistema gerarchico e il lavoro indefesso. Ma qualcosa è successo all'interno di Steeltown, qualcosa di brutto.

Tutta la produzione si è bloccata e la leader della fabbrica, Abigail Markham, non ha dato particolari spiegazioni. Devono dunque intervenire i Ranger a investigare sulla question e, all'interno di Steeltown, trovano una polveriera praticamente già esplosa, con i lavoratori in sciopero, raid di banditi e qualcosa di ancora misterioso che si cela nelle profondità del complesso.

I Ranger dovranno dunque decidere come agire, pensando inoltre se aiutare Markham e salvarla dalla situazione o meno. Tutto questo viene accennato in questo interessante trailer di lancio per Wasteland 3: La Battaglia di Steeltown, espansione disponibile ora su PC e console.

Per saperne di più, vi rimandiamo alla recensione di La Battaglia di Steeltown da parte di Alessandra Borgonovo, che si era occupata anche della recensione di Wasteland 3 all'epoca dell'uscita del gioco originale.