Hideo Kojima al lavoro su Silent Hill? È lui stesso ad alimentare la voce

Hideo Kojima ha pubblicato un tweet che ha subito messo i fan sull'attenti, perché sembra contenere un chiaro riferimento alla serie Silent Hill di Konami. Il testo del tweet è in realtà dedicato a due libri, ma la presenza delle parole Silent e Hill ha galvanizzato i fan, che lo hanno visto come una specie di annuncio.

Kojima: "Thanks HarperBOOKS! The Silent Wife by Karin Slaughter, the latest in the Will Trent series! The Last Window was kidnapping action. And then there's Joe Hill's short story Full Throttle! He's much more interesting in short stories than in long ones! Looking forward to both of them!"

Abbiamo lasciato il testo in inglese perché traducendolo avremmo eliminato alcune parole, fondamentali per capirlo.

Naturalmente non prendete il tweet come un annuncio vero e proprio, perché non lo è. Kojima potrebbe anche aver voluto trollare tutti, come spesso gli è capitato di fare in passato. Del resto è un maestro dei messaggi sibillini liberamente interpretabili che poi non portano da nessuna parte, ma che sicuramente gli faranno fare moltissime risate mentre guarda le persone scervellarsi per scoprirne i segreti più reconditi.

Detto questo, non sarebbe male un Silent Hill realizzato da Kojima. Sarebbe in un certo senso la quadratura del cerchio, dato che il suo addio a Konami avvenne proprio lavorando alla serie horror. Come dimenticare P.T.?