Topolino amico delle guardie è un FPS gratuito in cui bisogna infamare una città

Gli italiani Doped Games, già autori di Hellgate Senigallia e del recente horror Deep, ha partorito un nuovo titolo, disponibile in realtà già da qualche mese, ma colpevolmente sfuggito ai nostri radar: Topolino amico delle guardie, un FPS completamente gratuito in cui l'obiettivo è infamare gli abitanti di un'intera città.

Si tratta di un'opera concettuale che tocca temi importanti e riesce a scavare nelle profondità dell'animo umano. In realtà proprio no, ma visto che è folle e non si deve spendere un centesimo per averlo, perché non dargli uno sguardo? Così lo descrivono gli autori:

Aiuta Topolino a infamare gli abitanti della coloratissima città!

Fai rispettare il DPCM e entra nelle grazie di Basettoni!

Pagina ufficiale di Topolino amico delle guardie

Se vi interessa vederlo prima di giocarci, perché temete che si tratti di un virus, guardate prima il trailer ufficiale su YouTube:

Naturalmente per giocare a Topolino amico delle guardie avete bisogno di un PC, in verità nemmeno troppo performante.