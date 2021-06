Farming Simulator 22: svelate la Collector's Edition e delle nuove caratteristiche

Svelata la Collector's Edition di Farming Simulator 22, nuova incarnazione della serie di culto dedicata al mondo delle attività agricole, in sviluppo per PC, Mac, PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One e Stadia.

La Collector's Edition di Farming Simulator 22 conterrà: un faro per trattore di alta qualità (che lampeggerà in sincronia con la luce di segnalazione dei veicoli agricoli pesanti nel gioco), due poster, 24 adesivi e nuovi tutorial di modding. A seconda del territorio in cui si vive, le copertine standard mostreranno: il Massey Ferguson 8S o il Fendt 900 Vario o il Case IH Magnum 340 o il Zetor Crystal.

La Collector's Edition di Farming Simulator 22 con tutti i suoi contenuti

Annunciata anche una nuova caratteristica: le catene produttive, spiegate dal comunicato ufficiale:

Un nuovo livello economico verrà aggiunto a Farming Simulator 22 introducendo le catene di produzione. I giocatori potranno consegnare i raccolti a vari negozi e aziende per la lavorazione. Il mulino per cereali, ad esempio, potrà produrre farina da consegnare al forno, avviando una redditizia catena di produzione per la produzione di pane pregiato o deliziosissime torte che potranno essere vendute nei piccoli punti vendita o nei supermercati.

Un'altra nuova caratteristica sarà La mappa degli Stati Uniti, che offrirà moltissimo spazio per costruire fattorie ed espandersi:

Farming Simulator 22 includerà due nuove mappe più una mappa alpina aggiornata di Erlengrat. Ispirata alla regione del Midwest degli Stati Uniti, la mappa Elmcreek offrirà ai giocatori vasti spazi aperti dove costruire le proprie fattorie.

Questa nuova ambientazione sarà caratterizzata da fiumi, aree collinari, una cascata zampillante, un'autostrada circondata da uno stadio di baseball, enormi silos di grano, una stazione di servizio e altri edifici caratteristici.

Farming Simulator 22 uscirà nel quarto trimestre del 2021, in data ancora da destinarsi.