Microsoft Flight Simulator: Gamestop ha svelato la data di uscita della versione Xbox Series X?

Gamestop potrebbe aver inavvertitamente svelato la data di uscita della versione Xbox Series X e S di Microsoft Flight Simulator, inserita nel suo database: il 15 giugno 2021. Per ora non c'è niente di confermato, quindi prende il tutto con le dovute cautele, ma nel caso fosse davvero così, sarebbe un'ottima notizia per tutti i possessori della console di Microsoft, visto che si tratta di un titolo grandioso, che ha già avuto un grande successo per PC.

Microsoft Flight Simulator nel listino di Gamestop

Inoltre, stando alla roadmap ufficiale pubblicata dagli sviluppatori di Asobo, il 10 giugno dovrebbe essere pubblicato un nuovo trailer del gioco, probabilmente specifico per la versione Xbox Series X e S. Microsoft Flight Simulator potrebbe quindi non essere all'evento di Microsoft del fine settimana, ma fare parte della Summer Game Fest di Geoff Keighley, dove si aspettano moltissime novità sui giochi in arrivo nei prossimi mesi (e non solo).

Intanto che aspettiamo, rigiochiamoci la versione PC, il cui ultimo aggiornamento ha dimezzato le dimensioni dell'installazione. Ottime notizie per chi ha l'hard disk o l'SSD piccolo.