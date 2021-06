Battlefield 2042 è già primo in classifica su Steam

Battlefield 2042 è già primo nella classifica globale di Steam, segno che i videogiocatori devono aver amato davvero moltissimo il trailer di presentazione pubblicato da Electronic Arts nella giornata di oggi, altrimenti non si spiegherebbe tanta eccitazione per un gioco di cui non si è ancora visto il gameplay.

Il nuovo sparatutto online di DICE ha preso la testa di Steam a pochissime ore e a molti mesi dal lancio. Evidentemente a tante persone basta poco per accendere la fiamma dell'hype e passare all'acquisto. Va specificato che si tratta di un franchise molto amato in ambito PC, quindi una risposta simile non dovrebbe stupire più di tanto.

Battlefield 2042 primo su Steam a poche ore dall'annuncio

Se volete più informazioni sul gioco, potete leggere la nostra ricchissima anteprima di Battlefield 2042, di fresca pubblicazione, scritta dall'insondabile Pierpaolo Greco. Vi ricordiamo inoltre che il nuovo titolo di DICE sarà un live service puro, quindi il lancio sarà solo l'inizio della sua vita commerciale. La prima fase di test del gioco dovrebbe tenersi a luglio 2021, ma Electronic Arts non ha ancora svelato i dettagli. Infine, non ci sarà alcuna campagna single player.

Per il resto vi ricordiamo che Battlefield 2042 è in sviluppo per PC, Xbox One, Xbox Series X e S, PS4 e PS5. La data d'uscita è stata fissata al 23 ottobre 2021.