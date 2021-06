GOG ha lanciato i suoi saldi estivi

GOG, il negozio di digital delivery di CD Projekt, ha lanciato i suoi saldi estivi, con più di 3.400 giochi in offerta e sconti davvero consistenti su alcuni titoli. Da notare la presenza di sconti anche per alcune recenti uscite, come Necromunda: Hired Guns (-15%) o Edge of Eternity (-15%).

Tra le offerte più interessanti, segnaliamo una raccolta di giochi di ruolo in forte sconto, che comprende titoli quali Outward, i Neverwinter Nights, i Wasteland, Diablo e tanti altri. La trovate nella pagina dedicata, dove potrete verificare anche i titoli che possedete già.

Un'altra ottima offerta è Sleeping Dogs: Definitive Edition a 2,99€ invece di 19,99€. Un prezzo davvero vantaggioso per riscoprire questo titolo molto sottovalutato.

Segnaliamo anche Disco Elysium a 25,99€ invece di 39,99€ (-35%), Vampyr a 10€ invece di 39,99€ (-75%) e Greedfall più DLC a 16,99€ invece di 49,99€ (-66%).

Detto questo, il punto di partenza per scoprire tutte le offerte dei saldi estivi di GOG rimane l'home page del sito.