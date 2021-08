Saints Row, l’anteprima del reboot dell’action open world alla GTA

Avrete quindi già guardato da cima a fondo il trailer in computer grafica con cui il team ha voluto mostrare l'ambientazione e i protagonisti, offrendo anche un'idea di quello che dovrebbe essere il gameplay: sparatorie a non finire, veicoli, caos, nemici decisamente arrabbiati e, ovviamente, quell'umorismo sopra le righe tipico della serie. Prima della presentazione, abbiamo potuto tuttavia assistere anche a tutta una serie di sequenze di gioco, così da poterci fare un'idea più concreta dello stato dei lavori e della qualità complessiva del titolo. Video 66948 Possiamo immaginare che nelle vostre teste stia già rimbalzando la domanda: perché Volition ha scelto di fare un reboot dell'intera serie invece di proseguire dopo il quarto capitolo con un più canonico Saints Row 5? Lo abbiamo chiesto anche noi al team di sviluppo durante la densa presentazione a cui abbiamo assistito qualche giorno fa e che ci ha permesso di conoscere nel dettaglio tutte le peculiarità di questa ripartenza.

Nel momento in cui starete leggendo queste righe, il nuovo Saints Row sarà ufficialmente uscito alla scoperto, presentato in pompa magna all'Opening Night Live della Gamescom 2021 e pronto a far parlare di sé nei mesi a venire, fino al giorno in cui lo vedremo finalmente arrivare sul mercato nelle versioni PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S, il 25 febbraio 2022.

Perché un reboot di Saints Row?

Un vicolo di Santo Ileso, la città di Saints Row, con un paio di criminali che ci aspettano

Sono passati esattamente 4 anni dall'ultimo videogioco lanciato sul mercato da Volition, quell'Agents of Mayhem che non ha propriamente riscosso un giudizio positivo unanime da parte di critica e pubblica. Ma se volessimo andare indietro fino all'ultimo Saints Row realizzato, dovremmo aggiungere alla conta altri 2 anni. L'uscita di Saints Row: Gat out of Hell risale addirittura al gennaio del 2015. Per non parlare poi dell'ultimo capitolo ufficiale della serie, Saints Row 4, il cui arrivo sul mercato è datato persino agosto 2013.

Quindi, volendo esagerare, sono 8 anni che questo brand dalle fortune alterne non vede un nuovo esponente finire tra le mani dei giocatori. Nel frattempo Volition ha vissuto la dissoluzione di THQ con il conseguente passaggio di consegne a Deep Silver e ha cominciato a rimettere in piedi il suo team partendo dalle basi, ovvero mantenendo uno zoccolo duro di veterani, ma affiancandoli a un vasto numero di nuove facce da far confluire nel team di sviluppo in tutti questi anni. E ora la compagnia americana si sente pronta per ritornare ai fasti di un tempo e quale scelta migliore poteva fare se non ripartire proprio da Saints Row? Il brand che, insieme a Red Faction, rappresenta il DNA dell'azienda?

Optare per un reboot ha quindi permesso al team di tornare alle radici del franchise: a quell'ambientazione contemporanea, da un certo punto di vista persino realistica, con quella componente "criminale" che è sempre stata parte integrante della serie. Alla GTA per intenderci: una storia moderna, che potesse parlare del sogno americano, di un certo stile di vita a cui ci hanno abituato i film action, e che entrasse perfettamente in risonanza con il videogiocatore odierno e con le sue aspettative. Il Saints Row del 2022 è tutto questo e molto più: è il gioco che permette al player di creare il proprio impero criminale, essere il capo di sé stessi e l'artefice del proprio successo, ovviamente avendo sempre bene in testa che per puntare in alto è necessario far fuori tutta la concorrenza e rubare quanti più soldi possibile.

Sparare dai veicoli sarà una delle meccaniche di Saints Row

Questa idea dell'impero criminale che il giocatore deve costruire è una diretta emanazione dei 4 protagonisti del gioco: anche loro, esattamente come chi li comanda e gestisce, dovranno mettere in piedi un'azienda del crimine rimboccandosi le maniche e facendo affidamento soltanto su loro stessi, dopo che per anni sono stati alle dipendenze di qualche spietato boss che li ha comandati a bacchetta. La strada per il successo sarà lunga e in salita, ma la potremo affrontare con la massima libertà d'azione e con un titolo che dovrebbe restituirci grande divertimento e violenza a pacchi.

O almeno questa è la promessa di Jim Boone il Chief Creative Officer di Volition che, insieme a tutta una serie di figure chiave del team, ci ha fatto compagnia durante la presentazione del gioco e ha risposto a buona parte delle nostre domande.