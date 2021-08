Dead Space Remake: primo video con gameplay, immagini e dettagli sul gioco horror EA

Dead Space Remake si è mostrato per la prima volta in video proprio nei minuti scorsi, con alcuni frammenti di gameplay e di concept della versione ancora preliminare in sviluppo presso Motive, come vediamo dal montaggio video riportato qui sopra da GamersPrey, oltre ad alcune immagini che illustrano le differenze tra l'originale e la nuova versione.

È bene tenere in considerazione il fatto che Dead Space Remake, come riferito dagli stessi sviluppatori durante il developer livestream, è in una versione "molto, molto, molto, molto preliminare", dunque siamo veramente lontani dalla completezza, come dimostra anche il fatto che parte della dimostrazione è stata fatta utilizzando i modelli dei personaggi su uno sfondo neutro, sfruttando direttamente i tool di sviluppo sull'engine grafico.

In ogni caso, i pochi secondi in cui si vede il nuovo gioco in movimento bastano per mostrare diversi cambiamenti apportati: l'atmosfera è sempre quella, così come la struttura del gioco, ma gli scenari sono molto più dettagliati e ricchi di effetti, così come i modelli dei personaggi

Dead Space Remake: un'immagine con confronto fra l'originale (sopra) e il remake (sotto)

La dinamica sparatutto resta sempre la stessa, basato sugli smembramenti degli xenomorfi, che in questo caso risultano ancora più "chirurgici" visto che sono maggiormente visibili le lacerazioni dei tessuti e altro.

Rimanendo fedeli allo spirito originale, il nuovo Dead Space Remake proseguirà con la sua impostazione tipica come una sorta di costante piano-sequenza, senza interruzioni nemmeno quando si accede all'inventario e ai menù, cosa che era una delle caratteristiche peculiari della serie originale.

Dead Space Remake, un particolare di uno scenario

Per il resto, non c'è ancora alcun riferimento per una data di uscita di Dead Space Remake, ma sembra che sia ancora alquanto lontana, visto lo stato dei lavori, in attesa di ulteriori conferme. Nei giorni scorsi, il solito Jeff Grubb aveva parlato di un'uscita a fine 2022.