Dead Space: Developer Livestream, seguitelo in diretta sul canale Twitch di Multiplayer.it

Oggi, a partire dalle 19, EA svelerà l'attesissimo reboot di Dead Space. Noi, ovviamente, non ci faremo sfuggire l'occasione per stare in diretta con voi, descrivendo quello che sarà mostrato e commentando a caldo tutto quello che emergerà da questo atteso appuntamento. Per questo motivo saremo in diretta con il Dead Space: Developer Livestream, ovviamente sul canale Twitch di Multiplayer.it.

La diretta sarà molto interessante perchè, da una parte, stiamo sempre parlando di Dead Space e dall'altra non si tratta di una "semplice remastered" ma di un progetto che punta ad evolvere l'essenza del gioco originale aggiornandola sia sotto il profilo tecnico sia sotto quello delle meccaniche di gioco.

In altre parole potrebbe essere uno dei più interessanti giochi in arrivo nei prossimi mesi.

La programmazione di Twitch di Multiplayer.it non si ferma qui. Alle 16 torna il classico appuntamento con Pierpaolo Greco e la tecnologia: stiamo parlando del Techtonik e del suo modo di divulgare la materia in modo chiaro e diretto.

Alle 18, inoltre, Francesco Serino ci parlerà di Far Cry 6, senza dubbio uno dei giochi più attesi dei prossimi mesi. Cosa sappiamo finora? Quali sono le prospettive del gioco? Quanto è esaltante Esposito? Francesco ci dirà tutto e di più in questa intensa ora.