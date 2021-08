Genshin Impact: Raiden Shogun si scatena nel nuovo trailer

miHoYo ha pubblicato un nuovo trailer di Genshin Impact interamente dedicato a Raiden Shogun, il nuovo personaggio giocabile in arrivo con l'update 2.1.

Il filmato ci permette di avere un assaggio dello stile di combattimento di "Baal", basato su attacchi con lancia e potenti abilità Electro. L'Elemental Burst di Raiden Shogun evoca una spada avvolta da fulmini dal suo corpo con cui mette a ferro e fuoco le linee nemiche.

Raiden Shogun sarà disponibile su Genshin Impact con l'update 2.1 in arrivo domani, mercoledì 1 settembre. Prima dell'aggiornamento ci sarà una manutenzione dei server di cinque ore, al termine della quale potrete scaricare e installare l'update e ottenere ben 300 Primogems gratis. L'aggiornamento "Floating World Under the Moonlight" include nuove quest Archon, nuove isole dell'Arcipelago di Inazuma da esplorare, boss, eventi e ulteriori personaggi. Tra questi c'è anche Aloy di Horizon Zero Dawn e Forbidden West, che sarà disponibile gratuitamente per tutti i giocatori PS4 e PS5.

Raiden Shogun è un personaggio 5 stelle che potrete ottenere tramite il banner evento Reign of Serenity. Se siete incerti se investire le vostre sudate Primogems su questo personaggio, date uno sguardo alla nostra guida di Genshin Impact sul banner di Raiden Shogun, le abilità e le build migliori.