Fortnite: Will Smith in versione Mike Lowrey da Bad Boys è ora disponibile

Epic Games ha annunciato che è disponibile nel negozio oggetti di Fortnite un nuovo pacchetto (chiamato set Mina vagante) dedicato a Will Smith, o per meglio dire a uno dei personaggi da lui interpretati: Mike Lowrey da Bad Boys. Ecco tutti i dettagli degli oggetti disponibili all'acquisto.

Il pacchetto di Will Smith - set Mina vagante - di Fortnite costa 1.500 V-Bucks e include:



costume di Mike Lowrey

dorso decorativo Borsone da detective

piccone doppio di Mike: Coltelli Mina vagante

Potete vedere l'aspetto del personaggio di Fortnite basato su Will Smith nell'immagine qui sotto.

Will Smith nei panni di Mike Lowrey in Fortnite

Will Smith non è certamente il primo personaggio famoso a diventare parte di Fortnite. La serie Icone del battle royale di Epic Games ha proposto star come Ariana Grande, LeBron James e non solo.

Recentemente, inoltre, Dr. Martin Luther King Jr è stato celebrato nel battle royale, i dettagli dell'evento.