Fall Guys: arrivano le playlist "no teams" per lupi solitari

Vi piace giocare a Fall Guys ma non sopportate l'idea di fare squadra con qualcuno, specialmente se si tratta di perfetti sconosciuti? Allora sarete felici di sapere che Mediatonic ha annunciato l'introduzione della playlist "No Teams".

La playlist arriva in seguito delle lamentele di una fetta della community di Fall Guys, frustrata dalla presenza di round in cui si deve per forza collaborare con un team. Un'idea sicuramente interessante se si gioca insieme ad amici e con la chat vocale, ma che può diventare tediosa quando lo si fa con perfetti sconosciuti e senza la possibilità di comunicare. E magari tra questi può anche capitare il simpaticone di turno che decide di mandare all'aria la partita.

Per questo motivo gli sviluppatori hanno deciso di reintrodurre la plyalist "No Teams". La modalità infatti era già stata proposta in passato e in seguito rimossa. A questo punto non è chiaro se il suo reintegro sarà permanente o solo temporaneo.

"Ci sono state lamentele senza precedenti riguardo i livelli in cui devi competere come parte di una squadra. Abbiamo reintegrato la playlist chiamata "No Teams"", recita il tweet pubblicato dall'account ufficiale di Fall Guys.

Nel frattempo tra pochi giorni arriveranno le skin evento della collaborazione tra Fall Guys e Il Libro della Giungla di Disney, grazie alla quale potrete ottenere i costumi di Re Luigi, Mowgli, Baloo e Shere Khan.