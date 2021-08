La casa di carta 5: compagnia concede un giorno libero ai dipendenti per vedere le nuove puntate

Il CEO di una compagnia indiana, Verve Logic, ha concesso un giorno libero ai suoi dipendenti per guardare le puntate di La casa di carta stagione 5. La vacanza improvvisata ha anche ricevuto un nome: "Netflix and Chill holiday".

Abhishek Jain, il CEO di Verve Logic ha spiegato l'iniziativa in modo molto semplice in una lettera: non solo il giorno di vacanza gli eviterà di avere l'email intasata con false giustificazioni dei dipendenti per non andare a lavoro, ma li ricaricherà di energie, facendoli lavorare meglio, quindi, ha concluso, "afferrate i popcorn e preparatevi a dire addio al professore più amato e all'intero cast."

L'iniziativa è piaciuta tanto anche a Netflix India, che ha deciso di commentarla pubblicamente in un Tweet.

Molti in realtà non credono alla genuinità del tutto e parlano di una semplice mossa di marketing. Non ci sono prove per corroborare le accuse, quindi bisogna prendere per buona la versione di Jain. Del resto è vero che La casa di carta è una serie popolarissima, una delle più popolari tra quelle di Netflix, quindi è plausibile che ci siano iniziative simili.

Per il resto vi ricordiamo che La casa di carta 5 sarà pubblicata in due parti: la prima sarà disponibile a partire dal 3 settembre, mentre la seconda dal 3 dicembre, naturalmente su Netflix.