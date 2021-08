Gamescom 2021: spettatori digitali crescono del 30% anno in anno

Gamescom ha condiviso una serie di dati legati agli eventi digitali di quest'anno e, nel complesso, il numero di spettatori digitali è cresciuto del 30% anno in anno, per un totale di 13 milioni di spettatori. Una grande parte di questo successo è legata all'Opening Night Live di Geoff Keighley: anche quest'ultimo ha visto una crescita percentuale simile.

L'ONL di Keighley ha attirato 5.8 milioni di spettatori durante le due ore abbondanti di diretta, con un picco di spettatori contemporanei pari a 2 milioni. Anche i co-stream sono aumentando del 25%, per un totale di 1.500.

Andando oltre l'evento digitale, la Gamescom ha annunciato che gli spettatori dello stream Awesome Indies è più che raddoppiato. Invece, il Gamescom Steam Festival ha attirato oltre un milione di visitatori, ovvero un +43% rispetto allo scorso anno.

Gamescom 2021

A tutto questo vanno poi aggiunte le visualizzazioni dei video on demand, che salgono anche dopo la fine dell'evento. Inoltre, vi è tutta la copertura mediatica gestita tramite video e articoli online, come quelli che vi abbiamo proposto noi di Multiplayer.it.

Oliver Frese, MD e COO di Koelnmesse, ha aggiunto: "Sono davvero entusiasta di come la nostra offerta digitale sia stata accolta dalla comunità mondiale anche quest'anno. Molta passione è stata investita nello sviluppo dei nostri spettacoli, nel nostro content hub gamescom ora e nelle nostre cooperazioni da parte di tutto il team e dei molti partner - e questo ha dato i suoi frutti. I numeri parlano da soli e abbiamo decisamente difeso la nostra pole position come evento digitale globale. Questo ci mette nella migliore posizione possibile per riunire la comunità e l'industria con ancora più successo il prossimo anno con una gamescom 2022 ibrida, sia in loco a Colonia che online".

