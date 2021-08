Fall Guys: arrivano i costumi de Il Libro della Giungla, il trailer della Gamescom 2021

In occasione dell'Opening Night Live della Gamescom 2021, Mediatonic ha annunciato con un nuovo trailer di Fall Guys: Ultimate Knockdown l'arrivo di una serie di costumi ispirati a Il Libro della Giungla della Disney.

I costumi saranno disponibili durante il corso della stagione 5. Per la precisione dal 3 al 12 settembre sarà possibile ottenere la skin di Re Luigi. In un secondo momento saranno disponibili anche i costumi di Mowgli, Baloo e Shere Khan. Maggiori dettagli in merito verranno svelati in futuro.

Fall Guys: Ultimate Knockdown è un party game MMO in stile battle royale in cui oltre 60 giocatori si sfidano online, round dopo round, in un folle crescendo di caos finché non rimane un solo vincitore. I giocatori dovranno superare ostacoli bizzarri, sbaragliare avversari pronti a tutto e dominare le rigide leggi della fisica mentre tentano di raggiungere la gloria.