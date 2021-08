In occasione della Gamescom 2021 è stato mostrato un nuovo trailer del survival Valheim, dedicato all'aggiornamento Hearth and Home. Il video non mostra momenti di gioco, ma è indicativo di quali novità attendersi per il futuro.

Valheim è un survival a tema nordico disponibile in Accesso Anticipato su Steam, naturalmente per PC. Dal lancio ha venduto quasi otto milioni di copie, come recentemente svelato dal publisher, soddisfattissimo per i risultati.