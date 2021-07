Fortnite: LeBron James sarà la prossima Serie di Icone, per vari dataminer

Secondo quanto indicato da vari dataminer, come HYPEX e Shiina, LeBron James sarà la prossima Serie di Icone di Fortnite, il battle royale free to play di Epic Games. Vediamo tutto quello che sappiamo sul nuovo personaggio, sulla sua missione e sugli oggetti disponibili.

Come potete vedere sotto, Shiina ha segnalato che la prossima Serie di Icone di Fortnite sarà LeBron James, mentre HYPEX ha rilasciato qualche dettaglio aggiuntivo. Le ricompense di gioco saranno ottenute completando una serie di missioni, denominate "King's Bling". Gli oggetti che otterremo diverranno man mano più dorati completando le missioni. Quando tutte le missioni saranno completate, otterremo un paracadute dorato personalizzato.

Come sempre, pur vero che i dataminer sono estremamente affidabili e che scoprono sempre questo tipo di novità in anticipo, per il momento dobbiamo considerare queste informazioni come non ufficiali e quindi non confermate. È però vero che il tempismo è perfetto, visto che LeBron James apparirà in Space Jam: A New Legacy (qui la nostra recensione del gioco su licenza) a luglio su HBO Max e nei cinema. Una promozione cross-over con Fortnite è una scelta naturale per spingere il personaggio e di conseguenza il film.

Se effettivamente LeBron James si unirà alle Serie di Icone di Fortnite, farà compagnia a Ninja, Lachlan, LazarBean, Major Lazer, Marshmello, TheGrefg, Travis Scott, e Loserfruit.