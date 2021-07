Space Jam: A New Legacy, la recensione

Anche ai tempi di Space Jam fece capolino un videogioco su licenza, un titolo di basket arcade piuttosto mediocre, ma in linea con lo spirito del film, dove la pallacanestro la faceva comunque da padrone. Nel 2021 invece le cose sono andate un po' diversamente... Scopriamo perchè nella recensione di Space Jam: A New Legacy

Se siete nati negli anni '80, ma anche nel decennio successivo molto probabilmente, quello di Space Jam è un marchio che sicuramente risveglia nostalgici ricordi. L'avventura di Michael Jordan nel mondo dei Looney Toons contro i temibili, ma nemmeno troppo, Monstars era un racconto capace di far divertire, di intrattenere e anche di nascondere dietro alle battute tra Bugs Bunny e Jim Belushi una sana morale, con il credere in sé stessi elevato a mantra per superare i momenti di difficoltà. Un racconto per tutti, per i ragazzi di allora e per gli adulti di oggi, che si ritrovano a dover far conto sempre più spesso con le rivisitazioni più disparate dei titoli a cui sono maggiormente attaccati.

Un gioco pieno di Bugs...Bunny

Lola, Bugs e LeBron pronti a sconfiggere AL-G

Michael Jordan cede lo scettro a LeBron James come star principale della pallacanestro portando i Lakers, invece dei Bulls sotto i riflettori. Per promuove Space Jam: A New Legacy è stata avviata un'iniziativa molto curiosa tanto che nel 2020 sono stati proprio i game designer in erba a proporre idee per la realizzazione del titolo. Un tale Ricky è stato eletto vincitore grazie alla sua idea: un picchiaduro a scorrimento 2D dalle meccaniche estremamente semplici.

Se aspettavate quindi un gioco di basket in stile NBA Jam resterete sonoramente delusi e troverete su Xbox Game Pass una versione edulcorata e semplificata di quel capolavoro di Street of Rage 4. In questo caso a LeBron si affiancheranno Lola Bunny e Bugs Bunny, pronti ad essere selezionati per menare fortissimo i robot guidati dall'intelligenza artificiale ideata dal malvagio AL-G.

Nella nostra avventura dovremo così farci largo a suon di pugni calci e pallonate da basket attraverso pochissimi livelli, superando avversari dotati di scarsissima intelligenza artificiale e sconfiggendo una manciata di boss dalla realizzazione appena sufficiente. Come avrete capito da queste primissime battute, insomma, Space Jam: A New Legacy non è esattamente un titolo imperdibile, ma almeno arriva in versione completamente gratuita (per i possessori di Game Pass) e i mille punti che offre per gli achievement possono fare gola a qualche collezionista.

Portare a termine l'avventura non è un compito che richiede particolare impegno, vi basti sapere che la nostra prima run completa, dall'inizio dell'avventura fino all'uccisione del boss finale, è durata appena 35 minuti e ci siamo pure distratti nel mentre allungando leggermente il brodo. Parliamo di un titolo indirizzato chiaramente a un pubblico molto giovane, la cui difficoltà però non è bilanciata proprio alla perfezione tanto che vi basteranno pochissimi colpi per finire KO. Questo, molto probabilmente, è perché a Space Jam: A New Legacy si può giocare in tre simultaneamente, ma solo in locale. Un valore aggiunto per una serata sul divano tra amici o, vista la longevità ridicola, da giocare mentre attendete arrivi la pizza. Potrete infine decidere di affrontare tutti i boss in sequenza in una modalità apposita o rigiocare la campagna a difficoltà più alta, ma con il vostro primo playthrough avrete sostanzialmente già visto tutto il necessario.