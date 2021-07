Xbox: 20 anni di evoluzione in 21 secondi

Per festeggiare i 20 anni di Microsoft nel mercato console, il colosso di Redmond ha pubblicato un video nel quale ha mostrato 20 anni di evoluzione di Xbox in soli 21 secondi.

Si va dalla classica Xbox del 2001 e da giochi come Halo: Combat Evolved, Project Gotham Racing e Dead or Alive 3 alle recenti Xbox Series X e S e i tanti giochi che si spera arriveranno presto ad impreziosire la loro lineup, come Halo Infinite, Microsoft Flight Simulator o il prossimo Fable.

Nel mezzo c'è stata nel 2005 la gloriosa Xbox 360, che grazie a giochi quali Blue Dragon, Lost Odyssey, Tales of Vesperia, Enchanted Arms e Eternal Sonata è stata la versione più diffusa e amata del brand e Xbox One, del 2013, che per colpa di un inizio un po' stentato fatto di Kinet, sport e Call of Duty rallentò la diffusione del brand. Nonostante questo è stata la casa di Forza Horizon, del ritorno di Halo e Gears of War.

Il video, però, celebra solo le console, mostrando l'evoluzione del loro design, più che delle loro funzionalità. Console che nei piani di Microsoft non sono più centrali, dato che lo è il coinvolgimento dei giocatori. Il brand Xbox, invece, è sempre più al centro dei piani del colosso di Redmond, nel presente, ma soprattutto nel futuro. Lo dimostrano i tanti investimenti, oltre che le funzionalità gaming del nuovo Windows 11.